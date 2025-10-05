Защо кучетата не харесват някои хора? Отговорът ще ви изненада

Има моменти, когато привидно дружелюбно куче внезапно става напрегнато или агресивно около определен човек. Както пише Valley Vanguard понякога това не е просто прищявка или лошо настроение. Кучетата често реагират на фини знаци, които напълно убягват на нашето внимание.

Каква е тайната на кучешката интуиция?

„Тайното оръжие“ на кучетата е тяхното изключително обоняние. Докато хората имат около пет милиона обонятелни рецептора, кучетата имат цели 220 милиона, а някои породи имат дори 300 милиона.

Според ветеринарни невролози, частта от мозъка на кучето, отговорна за обработката на ароматите, известна като обонятелната луковица, представлява приблизително 10% от общия обем на мозъка. Това означава, че кучетата не просто душат за забавление –

те обработват ароматите по същия начин, по който ние възприемаме нещо визуално.

Така че те могат да открият неща, които ние никога не бихме забелязали, включително промени в химията на тялото, свързани със стрес, страх или дори болест.

Хората отделят химически сигнали, когато изпитват страх, стрес или тревожност. А кучетата могат да откриват адреналин, кортизол и други маркери на емоционално състояние. Едно проучване от 2018 г., включващо лабрадори и златни ретрийвъри, установи, че когато на кучетата са били представени проби от пот, взети от уплашени хора, самите те стават видимо нервни.

Обоняние и памет: Тясна връзка

Проучвания показват, че кучетата могат да свързват определени миризми с минали преживявания. Например в един случай куче постоянно реагира негативно на клиенти, които ядат пица. Едва когато се разкрива, че кучето е било малтретирано от доставчик на пица като малко, миризмата се превръща в спусък.

Тази връзка между обонянието и поведението означава, че кучетата не реагират просто произволно. Те отговарят на съхранени спомени.

Кучетата и емоционалното изцеление

Същите тези способности правят кучетата отлични компаньони за хора, преживяващи емоционална травма. Има все повече доказателства, че кучетата могат да бъдат обучени да подкрепят хора с посттравматично стресово разстройство, като разпознават промените в настроението и предлагат утеха, дори преди човекът да осъзнае, че е в криза.

Така че, когато кучето реагира енергично, обикновено има причина, дори и да не можем да я обясним.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com