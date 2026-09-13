Голяма промяна за реда в училище. Вълчев обяви пакет до 10 дни
МОН подготвя комбинация от стимули и мерки за коригиране на поведението, а оценката за дисциплина остава сред обсъжданите варианти
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МОН подготвя комбинация от стимули и мерки за коригиране на поведението, а оценката за дисциплина остава сред обсъжданите варианти
От британския акцент на Мадона до „Namaste“ в имейлите - психолози разкриха любопитния феномен
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Интерпретация на поведението им
Вашето число, наричано Муланк, показва специфични дейности, които не трябва да се извършват
Каква е отвън оценката за България, попита той
Ако кучето е недоверчиво или агресивно към човек, струва си да се доверите на интуицията му
Директорът на столичния зоопарк призова за спазване на законите и отговорно отношение към дивата природа
Част от досегашните наказания вече ще се наричат "предупредителни мерки" и ще се налагат по-лесно
Пеевски се държи най-честно - говори чисто опозиционно
Синдикат настоява оценка "Дисциплина" да влияе и върху оформянето на бала при кандидастване
Ако не разговаряме за приоритетите на региона, не можем да стигнем до нов модел на политически отношения, каза водачът на листата на ДПС в Търговище
Котките започват да им оказват емоционална подкрепа
Средно жертвите на пътния трафик в Евросъюза 52 на един милион жители
Експертите приписват това на затварянето или ограничаването на работата на ресторанти и други търговски предприятия, чиито отпадъци са основен източни...
Упоритото антисоциално поведение е причинено от анормални промени в мозъчната структура,
"Това не е нищо. Има къде-къде по-качествени гаври с учители". Това е един от вчерашните коментари в интернет по повод клипа, в който ученици от Стара...
Първата минута от запознанството е по-важна от следващите месеци, отчитат експерти Експерти от университета по психология във Вашингтон установиха то...
Методи Андреев стана първият депутат, който е санкциониран за нарушаване на нормите за етично поведение на народен представител. Това реши Комисията з...
Поведението на учениците да бъде взето под внимание при балообразуването за прием в 7-ми и 8-ми клас. Това предлагат от синдикат "Образование" към КТ...