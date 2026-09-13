Всичко за Поведение

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За кожата на един учител

За кожата на един учител

"Това не е нищо. Има къде-къде по-качествени гаври с учители". Това е един от вчерашните коментари в интернет по повод клипа, в който ученици от Стара...

23 април | 5:30
0 коментара
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Да те забележат за 60 секунди

Да те забележат за 60 секунди

Първата минута от запознанството е по-важна от следващите месеци, отчитат експерти Експерти от университета по психология във Вашингтон установиха то...

10 април | 7:10
0 коментара
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Искат оценки за поведение

Искат оценки за поведение

Поведението на учениците да бъде взето под внимание при балообразуването за прием в 7-ми и 8-ми клас. Това предлагат от синдикат "Образование" към КТ...

27 август | 16:55
0 коментара
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