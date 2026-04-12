Германците усещат нарастваща грубост в общуването

Начинът, по който хората се отнасят един към друг на обществени места, става все по-неприветлив, смятат жителите на Германия, според проучване на "ЮГав" (YouGov), цитирано от ДПА.

Според изследването 59% от анкетираните смятат, че общуването на обществени места се е влошило през последните пет години. В същото време 85% от тях определят собственото си поведение като учтиво.

В проучването са участвали 1012 души.

Наблюдават се и значителни различия между поколенията. Около 65% от по-възрастните виждат влошаване в обществените отношения, докато сред по-младите този дял е 39%.

Има и регионални разлики. В Хамбург например 61% от жителите оценяват ежедневните контакти като учтиви, докато в Бремен този процент е едва 36%.

Най-често грубото поведение се свързва с движението по пътищата, като 61% от анкетираните го определят като основен източник на конфликти. За сравнение, само 15% виждат работното място като среда с подобни проблеми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com