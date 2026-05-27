Тя вече е госпожа Тръмп! Новата снаха се пръска от щастие, показа снимки

Членове на семейство Тръмп се наслаждават на слънцето на Бахамите след щастливия сватбен уикенд на Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън, а някои от тях вече споделят забавните моменти в Instagram.

В дните след церемонията Андерсън показа малък, но показателен детайл от семейния живот досега, публикувайки в Instagram Stories снимка на персонализиран аксесоар с избродираното ѝ ново име — „Mrs. Trump“ („Госпожа Тръмп“).

Дъщерята на американския президент Иванка Тръмп също сподели няколко кадъра зад кулисите на празненствата, включително снимки с племенницата си Кай Тръмп — най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп-младши и Ванеса Тръмп.

На една от снимките Иванка и Кай позират заедно в цветни летни рокли, а друга ги показва как карат падълборд в тюркоазените води по време на почивката след сватбения уикенд.

Иванка Тръмп е комбинирала жълтите си бикини с голяма сламена шапка. „Най-добрият партньор за падълборд“, написа тя към публикацията.

Тя сподели и романтични снимки със съпруга си Джаред Къшнър от празненствата през уикенда. На един от кадрите Иванка е облечена в жълта мини рокля без презрамки с флорални детайли, докато Къшнър е с бяла риза и светли панталони в тон.

Лара Тръмп също публикува снимки от уикенда. Сред тях имаше кадри от плажа със съпруга ѝ Ерик Тръмп, както и общи снимки с Иванка Тръмп, Тифани Тръмп и Кай Тръмп.

„Дон и Бетина са прекрасни заедно. Много съм щастлив, че имах възможност да видя толкова голяма част от пътя им като двойка“, каза Ерик Тръмп пред Page Six преди няколко дни, както по-рано съобщи Fox News Digital.

„Те буквално сияят един до друг и беше невероятно да наблюдаваме как историята им се развива. Не бих могъл да бъда по-щастлив за тях в този специален ден“, добави той.

Според информации около 40 гости са присъствали на празненството, включително петте деца на Доналд Тръмп-младши и няколко членове на семейство Тръмп.

По данни на медиите двойката се е отказала от първоначалните идеи за по-мащабна сватба, свързана с Белия дом, и е предпочела по-интимно тържество на Бахамите на фона на напрежението около войната в Иран.

Очаква се по-късно тази година да има и по-голямо празненство с разширен кръг приятели и роднини.

Президентът Доналд Тръмп не е присъствал на церемонията на Бахамите заради ангажименти във Вашингтон, но според информации двойката се надява в бъдеще да организира празненство и в Белия дом в присъствието на президента и първата дама Мелания Тръмп.

Годежът на Тръмп-младши и Андерсън през декември 2025 г., след около година връзка.

39-годишната Бетина Андерсън е филантроп и модел, която през последната година се превърна в често присъствие на събитията на семейство Тръмп в Палм Бийч и Мар-а-Лаго.

По-рано тази година тя отпразнува моминското си парти в Мар-а-Лаго заедно с няколко членове на фамилията Тръмп преди сватбените тържества.

48-годишният Доналд Тръмп-младши е най-големият син на президента Тръмп и изпълнителен вицепрезидент на Trump Organization.

Преди това той беше женен за Ванеса Тръмп от 2005 до 2018 г. Двамата имат пет деца — Кай, Доналд III, Тристан, Спенсър и Клоуи.

Бетина Андерсън не е била омъжвана досега и няма деца.



