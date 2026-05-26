Софийското селце, което е новият блян на ИТ специалистите и милионерите

Само на около 40 километра от жълтите павета на София, кацнало на близо 900 метра надморска височина в Ихтиманската Средна гора, се намира Вакарел. За хиляди столичани това име е просто железопътна гара по пътя за Пловдив или табела на магистрала „Тракия“. В действителност обаче Вакарел е едно от най-мистичните, исторически богати и стратегически разположени селища в България. Днес то преживява истински ренесанс, превръщайки се в притегателна точка за млади семейства, програмисти и инвеститори, които бягат от софийския бетон, вдигайки цените на имотите до небесата.

От византийските манастири до хайдушките сборове

Историята на Вакарел е дълбока и е свързана с вековни легенди. Самото име на селото звучи странно и нетипично за региона. Една от най-популярните версии за произхода му идва от латинската дума vacca (крава) и указва, че по тези земи през Средновековието е имало големи манастирски пасища и скотовъдни селища на влашки пастири. Друга красива легенда разказва за византийски времена, когато местните жители посрещали пътешествениците по древния път Виа Диагоналис с възгласа „Вак ареал!“ – в превод „Свято място“.

През вековете на османското владичество Вакарел има особен статут. Жителите му са били т.нар. „дервентджии“ – пазители на опасния проход, през който минавали султанските пощи и кервани. Тъй като са имали право да носят оръжие, вакарелци са били корави, горди и свободолюбиви хора. В околните вековни гори на Средна гора редовно са намирали убежище хайдушки чети, а селото е било важен сборен пункт за бунтовниците.

Железопътното чудо и връзката с Космоса

Истинският икономически скок на Вакарел настъпва в края на XIX век с построяването на железопътната линия София – Пловдив. Гара Вакарел се превръща в легендарно място за българските железничари. Тъй като наклонът от Побит камък към Вакарел е бил най-стръмният в цялата страна, навремето тук са се прикачвали допълнителни локомотиви (наречени „бутачи“), които да избутват тежките композиции нагоре по баира.

През ХХ век Вакарел записва името си и в космическата история на света. В близост до селото дълги години функционираше огромният и мощен Радиоцентър „Вакарел“. Благодарение на огромните си антени и предаватели, именно оттук през 1961 година се осъществява наземната радиовръзка и ретранслирането на сигнала при историческия първи полет на Юрий Гагарин в Космоса. Днес високите антени вече ги няма, но споменът за технологичното величие на района е все още жив сред по-възрастните жители.

Какво интересно има наоколо

Вакарел не е типичното компактно село. То е съставено от централна част и над 20 живописни махали, разпръснати по хълмовете като пачуърк. Природата наоколо е девствена, въздухът е планински и изключително чист, а панорамите към Рила, Стара планина и Витоша са зашеметяващи.

В непосредствена близост се намира защитената местност „Побит камък“ с нейните интересни скални образувания. Районът е рай за любителите на офроуда, планинското колоездене и пешеходния туризъм. Само на няколко километра е язовир „Бакърдере“, който привлича рибарите и любителите на дивото къмпингуване под звездите. В самото село има конна база, която предлага елитна езда и уикенд разходки из средногорските поляни.

Имотната треска

През последните три-четири години Вакарел преживява невиждан имотен бум. Близостта до София (около 25-30 минути с автомобил по магистрала „Тракия“), наличието на жп транспорт и изградената инфраструктура превърнаха селото в перфектната алтернатива на пренаселените софийски квартали. Старите самотни къщи бързо се изкупуват и на тяхно място изникват модерни затворени комплекси, луксозни еднофамилни къщи с термопомпи, соларни панели и поддържани дворове.

Пазарът на имоти във Вакарел в момента е горещ, а цените достигат рекордни нива за региона на Ихтиман. Стара, автентична тухлена къща за основен ремонт с малък двор трудно може да се намери за под 50 000 до 70 000 евро. Ако търсите готова, новопостроена модерна къща с акт 16, обзавеждане и площ около 150 квадратни метра, цените стартират от 180 000 евро и лесно прехвърлят 300 000 евро в зависимост от гледката и локацията на махалата.

Цената на регулираните парцели за строителство също отбелязва скок, като квадратен метър земя в регулация с ток и вода варира между 35 и 60 евро. Купувачите са предимно млади мениджъри и ИТ специалисти от столицата, които умишлено избират Вакарел, за да отглеждат децата си на чист въздух, без да губят бързата връзка с офисите си в София.

