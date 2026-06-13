Софийското селце, което е новият блян на ИТ специалистите и милионерите
То гледа към Рила, Стара планина и Витоша и е на 40 км от жълтите павета
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То гледа към Рила, Стара планина и Витоша и е на 40 км от жълтите павета
Земи, които се водят ниви, стават луксозни комплекси
Била в депресия заради липса на пари, писала знаци на дафинов лист
Съдът остави под стража обвиняемата, която е направила самопризнания
Семейството дошло у нас от района на Одеса
Ние всички сме потресени от това, което се случи, каза Ангел Попов
Прокуратурата й повдигна обвинение
Ксения Плачкова е родена през 1992 г. в Одеса. Бащата е бесарабски българин
Майката на децата е задържана, бащата също е разпитан
Ако майката на двете деца се окаже вменяема и няма психично заболяване, ще бъде осъдена
31-годишната майка е украинка, а бащата е бесарабски българин
Жената направила опит за самоубийство
Телата на децата бяха открити след подаден сигнал
Вакарел почерня от полиция, тече разследване
Локомотив е аварирал между гарите Елин Пелин и Вакарел. Заради него се налага бързият влак от София за Пловдив престои в участъка. Около 09:00 часа в...
Мъж е загинал при катастрофата на автомагистрала "Тракия". Пътният инцидент е станал при 22-23 км, след разклона за Вакарел в посока София. Това съобщ...