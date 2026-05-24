Гората, която спаси от смърт обичаната княгиня Евдокия

Кръстова гора не е просто дестинация за поклонение, а един от най-големите духовни феномени в България, където православният канон се сблъсква с древната мистика на Родопите. Докато за едни мястото е източник на необикновено силно енергийно излъчване, за други то е пазител на невероятна историческа тайна. В основата на съвременната му популярност стои едно малко известно събитие от епохата на Третото българско царство, което преплита съдбата на монархията с тайнствените сили на планината.

Изгубената диагноза: Чудото, което върна живота на княгиня Евдокия

През лятото на 1935 година Дворецът е обхванат от паника. Сестрата на цар Борис Трети, обичаната от целия народ княгиня Евдокия, е покосена от мистериозно и прогресиращо заболяване. Най-добрите европейски лекари вдигат ръце, а състоянието на младата жена се влошава с всеки изминал ден. Спасението идва от неочакван източник – уединения и дълбоко религиозен Йордан Дрянков, наричан брат Йорданчо. Той уверява царя, че над хълма в Родопите витае божествена сила, способна да цери и най-коварните болести, тъй като там лежи закопана частица от оригиналния Христов кръст.

Отчаян, но решен на всичко, Борис Трети урежда тайно пътуване на княгинята до Родопите. Евдокия прекарва една бурна нощ под открито небе на голия връх, унесена в трескав сън. На сутринта, за смайване на придворните лекари, всички симптоми на болестта са изчезнали безследно. Княгинята се прибира в София в перфектно здраве.

Дълбоко трогнат и благодарен, монархът решава да маркира мястото на чудото. Цар Борис Трети лично финансира изработването на масивен метален кръст. Забележителното е, че разпятието е поръчано с прецизно изчислено тегло от точно шестдесет и шест килограма. Символиката е ясна – това е удвоената възраст на Исус Христос преди неговото разпятие. На първи май 1936 година металният монумент е качен на ръце от местните жители и е забит в скалата.

Отвъд вярата: Суеверията, които превзеха Кръстов връх

След царското изцеление хълмът бързо губи своята уединеност и се превръща в терен за развихряне на силен народен мистицизъм и окултни суеверия. Макар официалната църква днес редовно да съветва вярващите да не търсят магии, народното въображение се оказва по-силно от канона.

Най-масовото суеверие, което буквално променя ландшафта на Кръстова гора, е манията по „кръстосаните камъни“. Поклонниците прекарват часове наред, лазейки по земята в търсене на сиви камъчета с бели кварцови жилки, които наподобяват християнския символ. Според местното поверие, който намери такъв камък, получава моментален щит срещу черни магии и тежки проклятия за целия си род.

Около хълма витае и мощният мит за „отварянето на небето“. Всяка година хиляди българи отказват да спят в легла и остават по поляните в нощта срещу Кръстовден. Суеверието гласи, че точно в полунощ пространството се разцепва, а в небето се появява сияние от светлинни лъчи. Смята се, че ако човек успее да изрече желанието си в този кратък миг, докато гледа светлината, то задължително ще се сбъдне.

Вълна от суеверия предизвика и драматичната кражба на царския кръст през деветдесетте години. Когато реликвата изчезва, районът е обхванат от лоши предчувствия. Месеци по-късно кръстът е подхвърлен обратно в гората заедно с писмо. Оказало се, че крадците са застигнати от бързо и необяснимо възмездие – двама от тях загиват при странни инциденти веднага след обира. Последният оцелял върнал кръста от панически страх, че невидимата и безпощадна сила на Кръстова гора ще ликвидира и него. Този случай циментира суеверието, че мястото притежава собствено съзнание и наказва брутално всеки, който стъпи там с лоши мисли.

