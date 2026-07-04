Пиринският Смарагд! Магическият водопад, който лекува

Кристалният тътен на Попинолъшкия водопад, изместен още като водопада „Попина лъка“, го прави един от най-желаните местни маршрути из Пиринско в днешните горещи дни, защото лекува чрез прохлада.

Той се намира на около 17-18 километра от емблематичния „Интерхотел Сандански“, което означава едва половин час приятно пътуване с кола, а само последните няколко метра до водната каскада се изминават пеша.

Този природен феномен е разположен в едноименната местност Попина лъка на 1230 метра надморска височина над град Сандански, пише Топп Преса“.

Самият водопад се намира на река Башлийца, само на стотина метра над мястото, където тя се слива с река Сърчалийца, за да дадат заедно началото на голямата река Санданска Бистрица.

Пътят дотам преминава през изключително живописни участъци по речната долина и ви отвежда през няколко китни планински села.

Това, което прави дестинацията толкова привлекателна, е не само водопада, а и цялото емоционално пътуване до него – завоите през планината, свежият въздух и постоянната близост на шумящата река.

Мястото отдавна е признато за една от най-красивите природни забележителности в района и е официално обявено за такава още през далечната 1965 година.

Този природен феномен остава пълноводен през цялата година. Въпреки че е висок между 12 и 15 метра, той е изключително живописен, а кристално бистрата вода пада красиво от два водни пада, образувайки малки, бълбукащи водни котли.

На това място често можете да видите смели плажуващи ентусиасти, които скачат от върха на водопада директно в хладните му прегръдки.

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