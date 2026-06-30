Вълци предупреждавали за зeметресения. Легендата за забележително място в Родопите

В сърцето на Западните Родопи се намира една от най-впечатляващите природни забележителности в района – Вълчи камък. Разположена североизточно от село Гьоврен, местността е предпочитана дестинация за любителите на планинските приключения, които търсят съчетание от девствена природа, панорамни гледки и родопски легенди.

Вълчи камък се издига върху окарстените мрамори и гнайси на рида Чамлия, между долините на реките Мугленска (Тенесдере) и Чаирдере. В непосредствена близост се намира резерват „Казаните“ – защитена територия, създадена за опазването на ценни смесени гори от бяла ела, черен и бял бор, бук, смърч и множество други растителни видове, характерни за Родопите.

Името на местността е свързано със стара родопска легенда. Според местните предания вълците се събирали върху скалите над селото и с продължителния си вой предупреждавали хората за предстоящи земетресения. Така Вълчи камък остава не само природен феномен, но и място, пазещо паметта за древните вярвания на планината.

Най-голямото богатство на местността е впечатляващата панорамна гледка. От наблюдателната площадка погледът обхваща „опашката“ на Триградското ждрело – един от най-красивите природни феномени в Родопите. Ждрелото започва на около километър и половина северно от село Триград и следва течението на река Триградска в продължение на близо седем километра към Гьоврен. В тази част скалните склонове постепенно се разтварят, разкривайки разнообразни карстови образувания, обградени от гъсти смърчови и елови гори.

До Вълчи камък се достига с високопроходим автомобил по живописни черни пътища, преминаващи през просторни поляни и вековни гори. Началната точка на маршрута е разклонът за село Гьоврен по пътя между Девин и Триград, а организираният преход струва 10 лева на човек.

Финалът на приключението е наблюдателната кула, изградена по инициатива на местното туристическо сдружение. При ясно време от нея се разкрива впечатляваща 360-градусова панорама към околните родопски села, планински върхове и дори към величествения силует на Пирин. Именно тази гледка превръща Вълчи камък в едно от местата, които остават завинаги в съзнанието на всеки, докоснал се до красотата на Родопите.

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