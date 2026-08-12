Откриха нова монументална сграда в Перперикон

От скалния град Перперикон непрекъснато се появяват важни археологически находки. Първо беше открит единайсетият мавзолей-ротонда от римския период за последните 5 години. Няколко дни по-късно попаднахме на уникален изсечен в скалите масивен саркофаг.

"Саркофагът 1,50 м дълбок изцяло изсечен в скалите, в долната част е гробната камара. Ограбен е, датировката му е III-IV век. Саркофагът беше на дълбочина от около метър", разказа археологът проф. Николай Овчаров от Перперикон в ефира на "България сутрин".

Той съобщи за Bulgaria ON AIR, че в момента започва да излиза нова монументална сграда в комплекса: "Все още не можем да кажем за какво е служила. Пак е свързана с тези култови дейности."

По думите на археолога на мястото има огромно струпване на погребални съоръжения на сравнително малко пространство.

Оформя се огромен погребален комплекс около главния път на Перперикон, който е водил към южната порта на Акропола, уточни проф. Овчаров.

По думите на археолога на мястото има огромно струпване на погребални съоръжения на сравнително малко пространство.

Оформя се огромен погребален комплекс около главния път на Перперикон, който е водил към южната порта на Акропола, уточни проф. Овчаров.

Туристическият поток през август отново е грандиозен. Хората "атакуват" скалния Перперикон и аз съм много доволен, изтъкна археологът.

Той отбеляза, че финансирането за този сезон е осигурено, а президентът Илияна Йотова е посетила за 4-и път Перперикон.

"Въпросът е за следващите години. За 3 години да има приоритетно и специално финансиране за 13 обекта на културния туризъм. Перперикон е част от тях", каза още проф. Овчаров.