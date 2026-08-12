Земетресение в ГЕРБ! Знакова фигура напуска Борисов след 20 години

Трусовете в ГЕРБ, провокирани от желанието на лидера бойко Борисов да обновява партията, продължават. Знакова фигура, която е фактор в ГЕРБ от 20 години, драматично напусна партията, след като бе и три мандата кмет на важен софийски район.

Областният лидер на ГЕРБ за 23 МИР Десислава Райчева излезе от ГЕРБ след две десетилетия в нейните редици. Решението си тя обяви с емоционален пост във Фейсбук, непосредствено след като бе официално заменена на поста от Димитър Вучев по решение на лидера Бойко Борисов.

Райчева определи изминалите 20 години като период на пълна отдаденост и споделен път с политическата формация. Тя посочи, че продължава напред към нови каузи и проекти, без да разкрива конкретните си бъдещи намерения, и благодари за полученото доверие и натрупания опит.

Досегашният кадър на партията допълни, че предава щафетата на хора с необходимата енергия и смелост за постигане на реални резултати.

Политическата кариера на Десислава Райчева е тясно свързана със столицата. В продължение на три последователни мандата тя бе кмет на район „Нови Искър“, а по-късно заемаше и длъжността общински съветник.

Рокадата в 23 МИР е част от по-широки промени в ръководните структури на ГЕРБ, като се очакват подобни ротации и във Варна.

В ГЕРБ обаче са недоволни, че Борисов сменя не политиците, които са накърнили името на ГЕРБ, а хора, които от дълги години са му били верни и са му помагали да реализира политиките си. В партията жужат, че бившият премиер предава най-близките си.