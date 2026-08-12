Управленската програма на Радев. Ключови решения за доходите и болниците

Ключов ден за правителството. Министър-председателят Румен Радев ще предложи приемане на Програма за управление на Република България за периода 2026–2030 г. Предложението е включено в дневния ред на Министерския съвет за заседанието на 12 август.

Сред основните приоритети са укрепване на държавността, борба с корупцията и неравенствата, по-добро образование и достъпно здравеопазване. Програмата предвижда и мерки за социална защита и намаляване на бедността. Очаква се министрите да обсъдят и конкретни приоритети и мерки за изпълнение на програмата.

Сред предварително заявените политически приоритети на партията е запазването на плоския данък. В програмата е посочено и оставането на страната в Европейския съюз.

Политическата платформа предвижда създаване на независим инвестиционен омбудсман. Друг акцент е демонтажът на олигархичния модел и укрепването на държавността.

Партията заявява силна социална защита за всеки. Сред поставените цели са намаляване на бедността и неравенствата. Посочени са още качествено образование за всяко дете и по-достъпно здравеопазване във всички региони.

Програмата включва и намерение за намаляване на доплащането от пациента. Заявеният подход е насочен към достъпно здравеопазване за гражданите във всички части на страната.

Предвиждат се и конституционни промени. Една от посочените идеи е връщане на правото на президента свободно да назначава служебен министър-председател. Това означава премахване на разпоредбата, известна като „домовата книга

Правителството ще разгледа и проекта на постановление за изпълнението на държавния бюджет за 2026 г. Предвидени са и промени в нормативни актове, свързани с финансовата политика. Кабинетът ще обсъди и преструктуриране на икономическия сектор.

Предлага се приемането на устройствени правилници на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, както и създаването на Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Сред инфраструктурните акценти е отчуждаването на частни имоти за изграждането на АМ „Струма“ в участъка „Крупник – Кресна“ и обходния път на Кресна.

Правителството ще вземе решение и за предоставяне на имоти на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ за реализацията на националния обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“.

В дневния ред е включено и предложение до президента за награждаване на Венцислав Мутафчийски с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие.

Министрите ще обсъдят още промени в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, списъка на иновативните училища за учебната 2026/2027 година, както и промени в наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Кабинетът ще разгледа и Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2024 г., както и редица доклади за участието на България в заседания на Съвета на ЕС.