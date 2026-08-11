Със смяната Борисов отсече. Искаме да управляваме София

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че дългогодишният общински съветник Димитър Вучев поема управлението на ГЕРБ-София като областен координатор.

Той сменя бившият кмет на район Нови искър Даниела Райчева, която досега бе начело на столичната организация.

"Три години пълен застой в София. А в страната - инцидентът с дрона се превърна в инцидент с играчка, едни казват, че имало взрив, друг че нямало. Дали ти безплатна тениска на Кинтекс, сложил си я, но още не разбирам защо му я изтриха от пресцентъра на Министерски съвет", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинг в централата на партията.

"Преди 15-20 години казахме, че създаваме ГЕРБ, за да влезем в еврозоната, Шенген - нашите задачи ги изпълнихме. Сега е важна заявката, която и Димитър Вучев ще изкаже - защо искаме да управляваме софиянци. Искам по всяка тема общинските съветници и координатори да имат позиция и решения", коментира лидерът на ГЕРБ.

"ГЕРБ в София - това е най-голямата партия на национално ниво. Кондицията на партията в столицата е изключително важна. Нашата задача оттук нататък е ясна, точна и категорична - максимално добри позиции след местните избори догодина: кмет на София, висок брой кметове на райони и общински съветници", заяви новоизбраният председател на ГЕРБ в София.

От 2019 година Вучев е общински съветник в Столичен общински съвет от ГЕРБ-СДС.

В мандат 2019 – 2023 е член на Постоянните комисии „Икономика, собственост и дигитална трансформация“, „Образование, култура, наука и културно многообразие“ и „Транспорт и пътна безопасност“ (2019 – 2021).

В периода 2021 – 2023 година е заместник-председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.Избран е за общински съветник и след местните избори през 2023 г., като е член на Постоянните комисии „Инженерна инфраструктура и енергийно планиране“ и „Транспорт и пътна безопасност“ и председател на Постоянната комисия „Финанси и бюджет“.

От 2020 до 2024 година е председател на Надзорния съвет на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община. От 2024 година заема поста заместник-председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд.През 2023 година Димитър Вучев става единственият представител от България в годишната селекция на Европейския комитет на регионите „Млади политици на изборни длъжности“.През 2024 година Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) му присъжда приза „Общински съветник на годината“.

Важното за София е нейното развитие. Ако ГЕРБ получи доверието отново, ще върнем визията и продължаването на инфраструктурните проекти. Успех на Димитър Вучев като нов областен координатор на партията в столицата. Вярвам, че той ще донесе нова енергия, коментира Йорданка Фандъкова, която изрази благодарност към работата на досегашния координатор Даниела Райчева.