Първи подробности за знаковата оставка в ГЕРБ

Това, което направих, считам за правилно, заяви пред медиите кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който коментира оттеглянето си от Изпълнителната комисия на ГЕРБ. "Винаги съм действал според собствените си убеждения. Мисля, че сте се убедили в това, че никога не съм влизал в тесните коловози", заяви той.



Тодоров уточни, че остава редови член на ПП ГЕРБ. Решението да напусне Изпълнителната комисия на ГЕРБ е било взето преди изборите, обясни пред медиите Живко Тодоров. Поради опасения, че това би могло да повлияе по някакъв начин на изборния резултат, обявяването му е било оставено за след вота, а за решението е допринесъл и самият резултат от 19 април. Тодоров се аргументира с поемането на отговорност и допълни, че ще насочи усилията си към развитието на Стара Загора.

Той припомни, че още преди изборите е заявил нежеланието си да бъде водач на листа.



Живко Тодоров поясни, че причина за взетото от него решение са различия с останалите членове на Изпълнителната комисия на ГЕРБ по отношение на това как трябва да се работи. Той не влезе в конкретика, но допълни, че решението му е личен акт на отговорност.



"Посрещал съм всички политици, които са идвали тук, без да се притеснявам кой какво ще каже, защото така е правилно. Един кмет трябва да бъде кмет на всички граждани, а не да бъде кмет, който да дели хората по различен признак", напомни Живко Тодоров. На 3 март той посрещна Румен Радев в Стара Загора - факт, който предизвика отрицателни реакции в ГЕРБ.

