Украинският посланик проговори за дрона

Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България или към друга партньорска държава. Киев е готов да окаже пълно съдействие за изясняването на инцидента с дрона, навлязъл в българското въздушно пространство край Кардам.

Това е заявила украинският посланик Олеся Илашчук пред министъра на външните работи Велислава Петрова, съобщиха от посолството на Украйна в България.

Илашчук е била поканена в Министерството на външните работи на 10 август във връзка с инцидента от 8 август. По време на срещата тя е изразила дълбока загриженост за случилото се и е уверила българската страна, че Силите за отбрана на Украйна не са насочвали дронове към България, нито в посока на която и да е страна партньор.

Украинската страна е заявила готовност за пълно сътрудничество в разследването на причините и обстоятелствата около случая. Според Киев основната причина за подобни инциденти е продължаващата война на Русия срещу Украйна.

Илашчук е подчертала, че Русия все по-ожесточено обстрелва мирното население и гражданската инфраструктура в Украйна, което създава рискове и за съседните държави. По думите ѝ възможно най-бързото прекратяване на войната е от критично значение за сигурността в региона.

Украйна разчита и на засилване на усилията на международната общност, които да принудят Кремъл да сключи мир, е посочила посланичката. България обаче настоява за пълно изясняване на случая.

По време на срещата министър Велислава Петрова е заявила, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо.

Българската страна е поискала от Украйна цялата налична информация, която може да допринесе за изясняването на инцидента. Първоначалният анализ на българските институции показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя“, използван от украинските въоръжени сили.

София е настояла да бъдат предприети необходимите мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. Подчертана е и необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави.

България търси координация и със съюзниците.

Във връзка с инцидента страната ни поддържа контакт и с Румъния. Министър Петрова е информирала външните министри на държавите членки на Европейския съюз за случая и за предприетите от България действия.

Предстои и обмен на последна информация по темата между съюзниците в НАТО в сряда.

В края на срещата между Петрова и Илашчук е договорено България и Украйна да продължат тясната координация в рамките на разследването.

София подчертава, че ще продължи последователно да защитава своя суверенитет и сигурността на българските граждани. Наред с това България остава на позицията, че прекратяването на военните действия и постигането на справедлив и устойчив мир чрез дипломатически усилия са от ключово значение за сигурността и стабилността в региона.