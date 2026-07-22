Борисов поиска КСНС за самолетите и нотата от Иран

ГЕРБ подкрепи в комисията по отбрана вчера базирането на 8 американски самолети-цистерни и 250 военнослужещи на база "Безмер". Днес обаче лидерът на партията Бойко Борисов отправи критики към управляващите за получената нота от Иран.

"В последните един-два дни колегите от "Прогресивна България" наглеят по един безобразен начин", каза Борисов.

Той припомни официалната позиция на Министерството на външните работи след получената нота от Иран, че страната ни не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. В позицията се казва още, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток". Христо Гаджев от ГЕРБ допълни, че управляващите искат от НС да се гласува "включване във военна операция за действия в Близкия Изток".

"Това е същото като с Украйна - премиерът в Париж говори едно, външната министърка говори друго. Сега военният министър иска от нас да подкрепим военна операция в Близкия Изток, а тя ни пише, че не подкрепяме нищо", обясни Борисов.

"Йотова да свика КСНС, искаме да бъдем информирани, ние си носихме отговорността - за всичко хубаво и лошо беше виновен ГЕРБ, те лъжат, че ние сме виновни. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност", каза Борисов.