Бойко Борисов се мести в нов имот?

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов планира смяна на местожителството, научи Ко4.

Бившият премиер ще замени родната си къща в Банкя с нов дом в село Иваняне, издадоха негови съседи.

Иваняне също се намира в район Банкя и е само на 12 километра от столицата.

„Понеже на Бате Бойко му писна от старата къща в Банкя, а и вече всички я знаят, реши да си направи нов палат“, казаха те.

„Къщата се строи по тертип на Белия дом, даже му викаме малкия Бял дом. А най-интересното е, че има 3-4 етажа под земята“, довериха запознати.

За архитектурата на къщата под земята не можем да кажем много, но наземната й част наистина наподобява стила на Белия дом.

Какво още казва информаторът по темата- „Страхотен имот, нали?

В Банкя обаче се шегуват, че ако не друго, то Борисов поне ще има достатъчно място за зимнина и туршии.

"Та така лекичко, ви представих най-новият палат на Борисов в село Иваняне!", пише в публикацията на Violeta Mitkova Mitkova във Фейсбук.

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