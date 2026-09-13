Пиринският Смарагд! Магическият водопад, който лекува
„Попина лъка“ е гърмящото сърце на Южен Пирин, една от най-впечатляващите гледки там
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„Попина лъка“ е гърмящото сърце на Южен Пирин, една от най-впечатляващите гледки там
Току-що спечели наградата на Skytrax за втора поредна година – и общо 14 пъти
Пътищата яха временно затворени
След водопада или пък преди него може да се види и Бачковският манастир
Освен това е единственият в Стара планина, чиято ширина е по-голяма от височината му
Врабчанският водопад се намира на метри от маркираната пътека от село Банкя
Инициативата е на нашето Генерално консулство
Ново проучване промени класацията
Името му идва заради характерния бучащ тътен, който се носи наоколо от водата
В близост се намира и екопътека "Тайните на водата"
Намира се в близост до София
Разположени по течението на река Башлийца
Има и място за отдих
Намира се в резервата Червената стена
Най-подходящи за посещението му са месеците април и май
Името означава нещо, което бучи много силно
Подходящо време за посещение на водопада е пролетта
Истинска атракция за туристите
Предпочитано място от катерачи
Тръгва се от село Паничище