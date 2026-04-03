Водопад наводни свято село (ВИДЕО)

Водопадът в село Бачково заля емблематичния ресторант "Водопада", наводнение са улици в селото. Това става ясно от публикации на граждани във Фейсбук.

Водопадът се намира до главния път на отбивката за Бачковския манастир. По данни на Община Асеновград са паднали около 60 литра дъжд на кв. м в рамките на 36 часа в полската част на общината.

По-рано вчера движението по три пътни участъка в асеновградското село Бачково беше затруднено, съобщиха от община Асеновград. Причината беше натрупан наносен материал вследствие на обилните и продължителни валежи, който временно е възпрепятствал преминаването на превозни средства.

На място е бил заместник-кметът на Община Асеновград инж. Стоян Димитров. Към момента движението по два от участъците вече е възстановено, а по третия продължава разчистване. Няма данни за пострадали хора, а шофьорите се призовават да карат с повишено внимание и съобразена скорост.

В същото време за осми път от началото на годината кметът на община Ардино инж. Изет Шабан обяви частично бедствено положение на територията на общината заради проливните дъждове.

Мярката влиза в сила от 15:30 часа на 2 април 2026 г. и обхваща селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

