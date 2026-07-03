Още драма. Как Алекс Сърчаджиева прие смъртта на баща си

Алекс Сърчаджиева запази пълно мълчание и не обели и дума след кончината на биологичния си баща Йосиф Сърчаджиев. Тя не написа и ред в социалните мрежи, нито пък каза нещо пред медии... Нищо! Пълен игнор... е, поне за пред обществото.

Какво й е на Алекс в този момент, си знае само тя. Ние пък знаем, че тя винаги е била чувствителен и емоционален човек, затова сме сигурни, че по своему преживява трагедията. И вероятно това, от което я боли най-много е, че двамата с Йосиф така и не се сближиха. Той не пожела да го направи...

Когато преди години актьорът получи инсулт, Александра всеки ден звънеше в болницата, за да се информира за състоянието му и да пита може ли да помогне с нещо. Тя обаче призна, че не се е осмелила да отиде и да влезе при него, за да не го ядоса и да влоши положението му, пише Клюки.бг.

После, дори и след смъртта на съпругата му Райна Томова, Йосиф нито веднъж не изяви желание да се срещне и да поговори с дъщерята, за която цял живот е бил чужд човек. Той не познаваше дори прекрасната си внучка София, която израсна сериозно, умно и талантливо момиче с талант за актриса – откъде ли го е наследила, а?!...

„В тази драма, която е наистина крайно жестока... та това са баща и дъщеря... сигурно има нещо кармично. Няма начин да е друго. Или в минал живот Алекс е наранила Йосиф много тежко, или той ще си го получи от нея в следващия“, коментират в нета.

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