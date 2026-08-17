Извънредно от Шишков за незаконния град "Баба Алино"! Реакцията на КУБ

Предприети са процедурни действия за спиране на незаконната част от мрежите за водоснабдяване и електроснабдяване в комплекса Баба Алино край Варна. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков, без да поясни кога и как ще се случи това, предае bTV.

Пламена Христова е собственик на жилище в незаконния комплекс „Баба Алино“. Казва, че за момента за сградата, в която е имотът ѝ, заповед за събаряне няма.

„Документите, които получихме за проверка от нотариуса, бяха през март 2026 г. Два месеца по-късно се оказа, че тези документи са нелегални. Аз също си търся правата като гражданин на България“, разказва Пламена Христова.

При проверка на място регионалният министър Иван Шишков заяви, че е установено, че 230 сгради са построени с удостоверения за търпимост, които не е трябвало да бъдат издавани.

„Институциите години назад не са си вършили работата и изниква цял град. Сега по обратния ред ще разглобим незаконния град“, заяви Иван Шишков.

„20 заповеди за събаряне ще имаме в следващата седмица или две и 22 броя може би в рамките на месец ще станат също заповеди за събаряне. Това прави 42 постройки“, каза кметът на Варна Благомир Коцев.

Още не е ясно кога и как ще бъдат спирани токът и водата на част от сградите.

„Тъй като разбрах, че водата, тоест местното ВиК дружество и електроразпределителното дружество, буквално създават проблеми, да ви кажа, че ние сме в процедура за смяна на управителя на ВиК дружеството“, заяви Шишков.

От ВиК-Варна и от енергоразпределителното дружество обясниха, че имотите в комплекса са захранени от вътрешна мрежа през съществуващи и законни партиди.

За да се спре водата, първо е нужно да се установи къде е незаконната част от мрежата, да влязат в сила съответните заповеди и чак след това може да се пристъпи към спиране на водата.

Общината вече е издала заповед, на база на която енергото да изпрати предписание на управата на комплекса да спре тока към пет сгради.

Реакция дойде и от „КУБ Корпорация“. В своя позиция те посочват, че действат изцяло в рамките на закона, а юристи защитават интересите на инвеститорите и собствениците.

„Административният съд – Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до Forest Club. Освен това при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и фактът, че няма незаконно свързване към мрежата на „ЕНЕРГО-ПРО“ и ВиК-Варна“, се посочва в позицията на Forest Club.