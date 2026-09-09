Съдът взе решение за "Баба Алино". Какво следва

Варненският административен съд прекрати делото по жалбата на „Форест клуб Варна“ ООД срещу задължително предписание на „Електроразпределение Север“ АД за спиране на тока към няколко постройки в местността Баба Алино, съобщи БТА.

Разпореждането на енергийното дружество е издадено на 17 август 2026 г., на основание заповед на кмета на общината.

Съдът приема жалбата срещу задължителното предписание за недопустима, тъй като „Електроразпределение Север“ АД е търговска фирма, а не държавен орган. Нейното разпореждане има частноправен характер и евентуални спорове с потребители трябва да се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс. Тъй като предписанието е изцяло изпълнено, за дружеството-жалбоподател липсва и правен интерес от воденето на административно дело.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Междувременно Варненският съд е насрочил ново заседание по делото, образувано по жалбата срещу заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за временно отстраняване от работа на началника на службата във Варна. Позицията на жалбоподателя е, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като в нея липсват посочени конкретни фактически основания и мотиви. В рамките на делото са депозирани допълнителни доказателства от Агенцията и съдът дава възможност на жалбоподателя да изрази становище по тях.