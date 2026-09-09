БАБХ установи две огнища на шарка по овцете и козите в областите Кърджали и Хасково

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две вторично възникнали огнища на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в с. Поточница, област Кърджали, и с. Тянево, област Хасково, в които се отглеждат съответно 101 и 504 овце. Заболяването е установено след своевременно подадени сигнали от собствениците на двата обекта при поява на клинични признаци, като стопаните са оказали пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището в с. Поточница, в която влизат селата Красино, Морянци, Поточарка, Поточница, Стари чал и Студен кладенец от община Крумовград, област Кърджали; и селата Бял кладенец, Голобрадово, Пчелари, Рабово и Светослав от община Стамболово, област Хасково.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището в с. Тянево, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград, област Хасково; и село Овчарово от община Харманли, област Хасково.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището в с. Поточница, в която влизат гр. Крумовград и селата Багрилци, Бараци, Бойник, Бряговец, Вранско, Горна кула, Гулийка, Джанка, Доборско, Долна кула, Едрино, Звънарка, Златолист, Каменка, Качулка, Ковил, Кожухарци, Котлари, Луличка, Овчари, Орех, Орешари, Падало, Пелин, Перуника, Полковник Желязово, Рогач, Сбор, Сладкодум, Сливарка, Странджево, Хисар и Чал от община Крумовград, област Кърджали; селата Бащино, Бяла поляна, Висока поляна, Гняздово, Добриново, Долище, Жинзифово, Звезделина, Звиница, Зорница, Калоянци, Кокиче, Конево, Крин, Лисиците, Майсторово, Миладиново, Мост, Мургово, Мъдрец, Орешница, Перперек, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Скалище, Соколско, Страхил войвода, Татково, Черешица, Черньовци, Чифлик и Широко поле от община Кърджали, област Кърджали; селата Биволяне, Врело, Гургулица, Девинци, Джелепско, Друмче, Карамфил, Кос, Лале, Момина сълза, Нановица, Неофит Бозвелиево, Плешинци, Постник, Равен, Синделци, Татул, Чайка, Чобанка и Чомаково от община Момчилград, област Кърджали; селата Белополци, Бубино, Попско и Черничино от община Ивайловград, област Кърджали; гр. Маджарово и селата Габерово, Голяма долина, Горни Главанак, Горно поле, Долни Главанак, Долно Съдиево, Златоустово, Малко Брягово, Малко Попово, Румелия, Ръженово, Селска поляна и Тополово от община Маджарово, област Хасково; селата Балкан, Воденци, Войводенец, Гледка, Голям извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно поле, Зимовина, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Поповец, Пътниково, Силен, Стамболово, Тънково и Царева поляна от община Стамболово, област Хасково.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището в с. Тянево, в която влизат гр. Симеоновград и селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново от община Симеоновград, област Хасково; гр. Харманли и селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово от община Харманли, област Хасково; селата Българска поляна, Орлов дол, Владимирово и Светлина от община Тополовград, област Хасково; гр. Гълъбово и селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово от община Гълъбово, област Стара Загора; селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново от община Раднево, област Стара Загора; и селата Бащино и Васил Левски от община Опан, област Стара Загора.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнищата. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ - Кърджали и ОДБХ - Хасково реагират незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координират изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването. Агенцията напомня, че синхронизираните действия на ЦУ на БАБХ, ОДБХ, областните управители и местната власт са от съществено значение за осъществяване на адекватен подход при установяване на заболявания и ликвидиране на констатирани огнища.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.