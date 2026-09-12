БАБХ установи две огнища на шарка по овцете и козите в областите Кърджали и Хасково
Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство
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Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство
Определена е 5-километрова защитна зона около огнището
Да не се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти
Забрани изцяло вноса на овце, кози и домашни птици
Ветеринарите могат да разчитат на подкрепата на местната власт.
Помага на Корея да се справи с опасна криза
Агенцията съобщи резултатите от направените проверки
Приемат се жалби и сигнали за нерегламентиран внос, придвижвания и продажби на живи животни
Към момента у нас няма регистриран случай на заболяването, но страната ни вече въведе превантивни мерки на национално ниво
Какво гласи легендата
Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписа два договора за партньорство - с ЕТ „АПК – КОПРИВЩИЦА – ЛЮБЕН ЙОВКОВ” и...
Част от стадото му кози влезли в двора на съсед
Край на забраната за движение на животни и продукти от тях, ще има облекчения за стопаните
Изложение на редки породи домашни животни ще се проведе утре в симитлийското село Крупник. Събитието ще започне в 10:00 часа и се организира за четвър...
Шест кози са дали положителна проба за бруцелоза след повторното изследване на оказали се здрави животни сред първите проби. Серологични изследвания...
Шест кози са дали положителна проба за бруцелоза при повторното изследване. Това е съобщила пред агенция "Фокус"Гергана Светославова от пресцентъра на...
Две от козите в стадото, собственост на манастирското братство в Рилския манастир, са с установена бруцелоза. Макар да живеят високо в планината, живо...
Животни, заразени с бруцелоза, са открити в стопанството на Рилския манастир. Проби от две от козите в стадото се оказали положителни. Това съобщава з...
Болни от бруцелоза кози в град Рила ще бъдат евтаназирани по хуманен начин днес и труповете им ще бъдат закарани в екарисаж. Животните с положителна п...
80 кози с бруцелоза от град Рила бяха ефтаназирани вчера. Труповете им ще бъдат изгорени в екарисаж, а стопаните им ще бъдат обезщетени, съобщи зам. о...