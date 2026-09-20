БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в с. Васил Левски

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в два епидемиологично свързани животновъдни обекта в с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив, в които се отглеждат общо 324 овце и 10 кози. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат гр. Карлово и селата Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица от община Карлово, област Пловдив.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат гр. Баня, гр. Калофер и селата Бегунци, Богдан, Войнягово, Домлян, Дъбене, Иганово, Каравелово, Климент, Московец, Мраченик, Певците и Пролом от община Карлово, област Пловдив; гр. Сопот и село Анево от община Сопот, област Пловдив; гр. Хисаря и село Михилци от община Хисаря, област Пловдив; селата Горна Махала, Иван Вазово, Отец Паисиево и Песнопой от община Калояново, област Пловдив; селата Свежен и Сърнегор от община Брезово, област Пловдив; и селата Александрово, Манолово, Осетеново, Тъжа и Търничени от община Павел Баня, област Стара Загора.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ - Пловдив реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.