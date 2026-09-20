Шумно празненство завърши с тежка заплаха към полицаи

Сигнал за силна музика посред нощ в Монтана завърши с арест и досъдебно производство за заплаха за убийство. 41-годишен мъж е задържан, след като заявил на екип дежурни полицаи, че ще ги убие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Случаят е станал около 1:10 часа тази нощ в квартал „Кошарник“. Полицаите посетили адреса след подаден сигнал за силна музика от празнуваща компания.

На домакина било обяснено, че за нарушаването на нощната тишина ще му бъде съставен акт, а музикалната уредба ще бъде иззета. Тогава мъжът реагирал агресивно и отправил заплаха, че ще убие всички полицаи от екипа.

След заканите 41-годишният е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията в Монтана съобщиха още, че от началото на лятото контролът за нарушения на нощната тишина в областта е довел до изземването на 85 музикални уредби. Най-много подобни случаи са регистрирани в общините Лом и Вършец.