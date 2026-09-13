Дейвид Бекъм вдига грандиозни партита. Кои са избраните гости
Дрескодът на събитието е бил строго официалният “Black Tie”
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Дрескодът на събитието е бил строго официалният “Black Tie”
Какво обяви жена му
Двамата обръщат специално внимание на събитие
Феновете и приятелите им се възхитиха
Тържество бе предшествано от екстравагантни партита
Блондинката няма да празнува
Празничното настроение вече е завлядяло улиците
Тортата-произведение на изкуството
Идваш бял и си тръгваш червен, споделя един от участниците
Има стъпкани и задушени
Дядо Коледа е на работа всеки ден в американски хотел
Рожденият ден мина през април, но големите тържества са сега
Валентин Кардамски - един от най-близките медийни съветници на президента на ПЕС Сергей Станишев, изненада соцлидера с рисуван портрет 100 на 80 санти...
Богата празнична програма подготви община Благоевград, в която ще участва и емблемата на града - Ансамбъл „Пирин". Жителите и гостите на населеното мя...
Песента "Я кажи ми, облаче ле бяло" зазвуча първа в съблекалнята на българските волейболни национали след класирането им за финала на европейските игр...
На 21 ноември 2014 г. агенцията на ЗАД "Армеец" в гр. Търговище отпразнува тържествено 15-годишния си юбилей. На събитието в ресторанта на хотел "Терр...
Няма какво да губим срещу Аржентина, надъхват се в Швейцария Чаша червено вино поиска героят на Швейцария Джердан Шакири, след като заши три гола на...
Лондон. Британската кралица Елизабет II официално отпразнува 88-ия си рожден ден, като направи традиционния преглед на частите и присъства на въздушен...
По доста любопитен начин отпразнуваха футболистите на колумбийския "Атлетико" (Насионал) над уругвайския "Дефенсор" с 2:0 в "Копа Либертадорес". Сле...
Дончев показва на лидера на ГЕРБ как се усвояват европари за селски райони Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще бъде на гости на овчари в голяма ферма в...