Полицай спаси дете от маскиран беглец в Борисовата

Истински екшън филм се разигра в сърцето на София, където само благодарение на бързата и професионална реакция на служител от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) инцидентът се размина без пострадали. Драмата, започнала като опит за кражба, бързо прерасна в преследване по софийските улици и опити за отвличане на автомобили с граждани. Подробности за инцидента обяви на брифинг заместник-началникът на столичното Първо РУ комисар Стефан Попов.

Преследване през Борисовата градина

Екшънът започва малко след 17:00 часа в Борисовата градина. 22-годишен младеж, маскиран и с шапка, нахлува с цел кражба в обект, в който се съхраняват атракциони. Собственикът на помещението обаче се намира вътре, забелязва натрапника и веднага го подгонва.

Близо километър преследването продължава през алеите на парка. Беглецът преминава под подземния пешеходен преход на бул. „Цариградско шосе“ в района на бившата Военна печатница и навлиза в малките пресечки на квартала, стигайки до ул. „Изгрев“.

Пиратско нападение над нищо неподозиращи шофьори

Притиснат от преследвача си, 22-годишният престъпник решава да действа крайно. Той вижда спряла на пътното платно кола, нахлува на пасажерската седалка и заповядва на жената зад волана да тръгва веднага. Шокирана от появата на маскирания мъж, шофьорката се вцепенява от ужас.

В този момент собственикът на обрания обект настига колата и се опитва да заснеме нападателя с телефона си. Това вбесява обирджията — той изскача от първия автомобил, изважда масивна метална щанга тип „кози крак“ и се насочва заплашително към следващата кола в колоната.

Заложник на задната седалка и намесата на СДВР

Младежът нахлува във второто возило и отново крещи на водача: „Карай!“. Ситуацията става критична, тъй като на задната седалка в колата се намира нищо неподозиращо 5-годишно дете.

За щастие на семейството, зад волана на този автомобил се оказва служител на СДВР, който в този момент е извън дежурство. Преценявайки огромния риск за детето си, полицаят реагира светкавично. Той излиза от купето, за да неутрализира заплахата отвън, но маскираният се прехвърля на шофьорското място и прави опит да потегли с детето.

Служителят на реда препречва пътя на автомобила, легитимира се и с твърд глас издава разпореждане беглецът да спре веднага. Изненадан от органите на реда, 22-годишният извършител се стъписва, което позволява на полицая да го повали и задържи на място до пристигането на патрулните екипи. По случая е образувано досъдебно производство, а софийският полицай беше отличен за проявения кураж.



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