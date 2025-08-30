Източник разкри! Кой поръча убийството на Алексей Петров

Източник от разследването по случая за смъртта на Алексей Петров разкри кой го е поръчал.

Тайнствен подземен бос с огромни финансови възможности, който е бил жертва на „Наглите“, финансира кърваво отмъщение за изтезанията си.

По тази линия е елиминиран и бившият съветник на ДАНС Алексей Петров, пише в. „Уикенд“, като се позовава на източник от разследването.

Според него изчезналите мистериозно Йожи, Културиста и Релето са убити, като за мократа поръчка килърите получили 400 000 евро. За екзекуцията на Трактора същият бос е платил 500 000 евро.

„Сметката дотук е близо 1 милион евро. Вече знаем и кой е поръчителят на наказателната акция, започнала още с убийството на Кирил Кирилов – Киро Шкафа, застрелян пред блока си на 24 март 2012 година. Убиха го килъри на същия поръчител, който на 16 август изпрати наемник да ликвидира с хидрошокови куршуми и Алексей Петров“, разкрива той пред вестника.

„Тракторът е трофея, който трябва да подскаже на похитителите, че няма да има милост за зверствата, които са сторили. Щом биг босът им бе покосен въпреки охраната си и мерките за сигурност, какво остава за Културиста, Релето и Йожи – от 2 години им беше ясно, че са пътници. Те смятаха, че ще им се размине, но се заблудиха“, коментира още криминалистът.

4 версии за екзекуцията на Алексей Петров

Той подсказва и интересна връзка н „Наглите“ с мистериозно загиналия на 31 юли 2021 година Антон Петров – Хамстера. Именно в неговия дом при полицията открива в чанта на жена му банкнота от 100 лева, която е белязана при даване на откуп на една от жертвите на зловещата банда.

Хамстера прекарва 11 месеца по арестите, но белязаната банкнота се оказва недостатъчна, за да получи присъда и да бъде тикнат зад решетките за дълго. Хамстера загина в Рила при офроуд с джипа си в района на Илийна река над с. Пастра.

