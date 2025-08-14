Екшън с украинец подлуди полицията в Банско

Прекалил с алкохола украинец блъсна полицай и контузи друг при зрелищно преследване из Банско.

Дръзкото престъпление стана малко след полунощ, съобщава Struma.com.

Всичко започнало, когато патрул спира за проверка лек автомобил "Нисан", управляван от 25-годишния Олександър Г. Водачът първоначално забавя и дава знак, че ще спре, но точно пред униформения Кирил М. внезапно натиска газта.

Колата го удря, минава през крака му и продължава по ул. „Глазне“.

Патрулката се впуска в преследване и спира беглеца на около 500 метра. При опит за арест мъжът яростно се съпротивлява и контузва в ръката втория полицай Спасимир Т.

Двамата служители са приети в болница – Кирил М. е с травми на ляв крак и ръка, а Спасимир Т. с нараняване на ръката.

Тестът за алкохол на украинеца показва близо 2 промила.

Случаят е докладван на прокуратурата като изключително дръзко престъпление. Очакват се допълнителни подробности.

