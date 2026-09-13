Екшън в Подбалкана! Има задържани
Зрелищно преследване в района на село Оризари
Следете всички новини, анализи и коментари за Преследване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Зрелищно преследване в района на село Оризари
Пострадалата кола е с гръцка регистрация и вероятно е дошла от Гърция
Тестът за алкохол на украинеца показва близо 2 промила
Екипи на полицията в Пазарджик са засекли краден автомобил край Белово
Два микробуса катастрофираха в софийското село Равно поле
Полицията залови бес с мигранти
Преследване по улиците на Пловдив
Беглецът удря и пали коли
Колата е била пълна с нелегални мигранти
Алжир преживява постоянна ерозия на правата на човека
Установено е, че преследваният шофьор, е починал след принудителното му изваждане от автомобила от полицейските служители
Цялата полиция накрак
Водачът не спрял на стоп палка
Бясно преследване по пътищата в САЩ
Инцидентът е станал близо до град Гьорлиц, на границата с Полша
Астроложката разкрива с какво е свързан
Той се появи неканен на сватбата на Бритни Спиърс с дългогодишния й приятел Сам Асгари
Гонка през нощта
Бургаски съдържател на заведение и служител на полицията, напуснал неотдавна системата на МВР, са задържани след като преследвали дивеч с дрон. Бракон...
3 патрулки и 10 частни коли потрошени след гонка по софийските улици Легендарният обирджия Христо Георгиев-Ицо Полицая бе убит от ченгета посред бял...