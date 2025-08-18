Трагедия при полицейско преследване! Човек изгуби живота си

Човек е загинал при катастрофа на микробус с мигранти в село Божаново, Община Шабла.

Превозното средство се преобърнало при гонка с полицията. В момента на инцидента в превозното средство пътували 6 човека, предаде Нова телевизия.

"Около 11.30 ч. е подаден сигнал от дежурен екип на АПИ за автомобил, който не е спрял на сигнал до град Каспичан. Извършени са заградителни мероприятия на ГКПП "Дуранкулак". Около 13.10 ч. автомобилът е забелязан от полицията и започва преследване, колата увеличава скоростта и се движи опасно, отбива от пътя и самокатастрофира.

В автомобила са установени 6 души - един сириец и петима граждани на Египет,

като един от тях е починал, а другите са в болница в много тежко състояние", разказа гл. инсп. Галин Петков - началник на РПУ Каварна.

Той уточни, че колата е с гръцка регистрация и вероятно е дошла от Гърция. Според Петков сирийският гражданин най-вероятно е бил шофьорът но това все още не е установено със сигурност.

