След грабеж в столичен магазин. Заподозрени вдигнаха цял блок на крак

Среднощен екшън в столицата, в който двама въоръжени и маскирани ограбиха магазин и се скриха в жилищен блок.

Задържани са и двамата като те са баща и син, информира bTV. Двамата живеят в апартамент в блока, в който се опитаха да се скрият, след като ограбиха магазин в столицата, информира медията.

Бащата е задържан, но когато влизат униформените не откриват сина. Предприети са веднага оперативно издирвателни действия и е арестуван извън дома си.

Kъм 19:30 в понеделник е получен сигнал за въоръжен грабеж на магазин в столичния кв. "Красно село". Двама маскирани влизат и заплашват касиерката с оръжие. След това бягат и се скриват в жилищен блок. Следват часове акция по залавянето им и евакуация на входа.

Очевидци разказаха, че познават единия заподозрян. По-късно се оказва, че са се скрили в апартамент. Междувременно имаше информация, че е намерена колата им, в която са открити гранати.

