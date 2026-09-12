Дядка стреля по деца във Велико Търново
Дразнели го с играта си
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Дразнели го с играта си
Пострадалите са откарани в Спешния център
МРРБ отваря официален регистър срещу 80 евро такса
Проектът цели подобряване на енергийната ефективност и качеството на живот на гражданите в община Казанлък
Очевидци разказаха, че познават единия заподозрян
Сградата се превърна в сауна
Жителите бяха изведени по спешност, докато експерти изясняват случая и причините
Инцидентът стана малко повече от 24 часа след мощния трус от 6,1 по Рихтер
Хората твърдят, че напукването е започнало преди около 2 години
Сградата се напука заради строежа на метрото и вече е опасна за живот
Възрастният мъж е закаран в болница
За щастие няма пострадали жители на блока, където е станало произшествието
Един човек загина в Свищов
Два проучвателни сондажа ще бъдат осъществени в блок „Хан Аспарух“
Междувременно Община Бургас обяви обществени поръчки за инженеринг на 22 жилищни сгради
Инвестиции за над 34 млн.лв. в енергийна ефективност
Няма информация за пострадали
Най- много сгради в област Стара Загора са одобрени в община Казанлък
От СДВР снощи пристигат и задържат мъжа и 58-годишната му майка
Част от хората са се изнесли от жилищата си