Страшна драма в столичен квартал. Евакуират цял блок

Заповед за незабавна евакуация е издадена за десетки семейства от блок в столичния квартал "Хаджи Димитър", който се напука заради строежа на метрото. След две обследвания сградата е обявена за опасна за обитаване, съобщи кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов, цитиран от Нова телевизия.

На 5 ноември, ако хората не напуснат доброволно домовете си, ще бъдат изкарвани принудително с полиция.

"Най-важната е безопасността - след проверки се доказа, че сградата е опасна за живот и следва живущите в нея да бъдат евакуирани. С мой доклад и заедно с кмета на София Васил Терзиев, от Столичния общински съвет е отпусната парична помощ за хората тук", добави Христов.

Районният кмет каза още, че след дълги ремонти хората ще могат да се върнат отново в домовете си.

"Има конкретни мерки, които са заложени за укрепването на сградата. Срокът обаче няма да е малък. Самите строителни дейности може да отнемат година", обясни Кристиян Христов.

Живущите в блока обаче изразиха своите притеснения, като коментираха, че само на някои семейства е била отпусната финансова помощ, с която да наемат временно жилище, но мнозина остават без яснота къде ще бъдат преместени и за колко време. Част от хората настояват за по-конкретни ангажименти от страна на институциите и категорични гаранции за безопасността им.

"В продължение на 2 години живеем в абсолютен риск не защото не се страхуваме за живота си, а защото няма къде да отидем. През август 2023 г. пропадна булевардът срещу блока, а след това и самата ни сграда започна да се руши", разказа една от собственичките на жилище в напуканата сграда.

Тогава от столичния "Метрополитен" съобщиха, че пропадането е вследствие на каверна (кухина) под кабелен колектор в близост до трасето на изграждащия се тунел на метрото.

Неин съсед пък заяви, че са им отпуснати около 580 лева на месец, но това е напълно недостатъчно, за да успее да си наеме ново жилище.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com