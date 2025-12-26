Студът остава, сняг дебне части от България

Днес облачността ще се разкъсва и намалява, като в следобедните часове над много райони от Южна България времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде слаб до умерен, а през втората половина на деня в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина ще се усили. Максималните температури ще са от минус 2° в Северна България до 6°-7° в южните райони, а в София – около 4°.

В планините – ясно, но ветровито и студено

Над планините облачността също ще се разкъса и около и след обяд ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, което ще засилва усещането за студ. Температурата на височина 1200 метра ще бъде около 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.

Черноморието с временно проясняване

По Черноморието облачността временно ще намалее, но след обяд от север отново ще се увеличи. Вятърът ще бъде слаб, по северното крайбрежие до умерен, от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 5° и 8°, температурата на морската вода – 10°-12°, а вълнението ще достигне 3 бала.

Засилване на студа и риск от слаб сняг

През следващите дни до края на седмицата и в първата половина на новата облачността ще бъде променлива. На отделни места, главно в североизточните и планинските райони, с по-голяма вероятност в неделя, ще има слаби превалявания от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и още в събота ще започне да се усилва, като от неделя в Югозападна България ще е до умерен, а в останалата част от страната – силен. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а максималните – между 1° и 6°. В Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи, и минималните, и максималните температури ще бъдат с 2-3° по-ниски. В средата на седмицата северозападният вятър ще отслабне, но застудяването ще продължи.

