Времето се обръща яко! Зимата напомня за себе си

Облачно време обхваща страната днес, като валежите започват от запад и постепенно ще достигнат централните и източните райони. В планините над 1400-1500 метра дъждът ще преминава в сняг, а в Рило-Родопската област се очакват по-значителни количества. В източните райони ще духа умерен до временно силен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, на изток до 15°, а в Северозападна България между 5° и 8°.

Западът под дъжд, планините под сняг

Сутринта валежите ще бъдат най-активни в западната половина от страната. В по-ниските части ще вали дъжд, но над 1400-1500 метра ще се натрупва нова снежна покривка. В Рило-Родопската област се очакват продължителни и по-интензивни валежи. В районите със снежна покривка има риск от заледявания, особено по второстепенните пътища и планинските участъци.

Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. В източните райони ще се усеща по-сериозно усилване от юг-югозапад. В столицата термометрите ще достигнат около 10°.

Планините - бурен вятър и виелици

В масивите от западната половина облачността ще остане плътна през целия ден. Валежите ще са главно от сняг по високите части и от дъжд в по-ниските пояси. Очакват се значителни количества в Рило-Родопската област.

По високите била ще духа силен и бурен юг-югозападен вятър. По проходите са възможни виелици, навявания и затруднения в движението. Температурите ще бъдат около 5° на 1200 метра и около 0° на 2000 метра.

Черноморието - спокойствие преди вечерния дъжд

Преди обяд облачността над морето ще бъде разкъсана. Следобед тя ще се вплътнява и привечер на места ще превали дъжд. Вятърът ще бъде умерен, временно силен от юг-югозапад, а вечерта ще се ориентира от изток-североизток.

Максималните температури ще са между 9° и 13°. Морската вода остава студена - между 5° и 7°. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

Събота - сняг, преспи и силен вятър

В Северна и Източна България ще духа силен изток-североизточен вятър. Температурите ще останат близки до нулата и с малък денонощен ход. На много места в Централна и Източна България ще вали сняг, а в по-южните райони дъжд и сняг.

Ще има условия за виелици, навявания и образуване на преспи. До сутринта в неделя валежите в повечето райони ще спрат.

Неделя и новата седмица - рязък студ и после затопляне

В неделя над Западна България облачността ще се разкъсва и намалява. Температурите там ще достигат до 8°-10°, докато на изток ще се задържат до 2°-3°.

В понеделник сутрин минималните температури ще се понижат до минус 5°-минус 7°. През деня ще се затопли, особено в западната половина, където стойностите ще достигнат между 10° и 15°.

Във вторник северозападният вятър отново ще се усили. Облачността ще бъде променлива, с краткотрайни превалявания от запад на изток. В сряда вятърът ще отслабне, в Западна и Централна България ще е без валежи.

В четвъртък от юг ще започне ново затопляне. Ще преобладава слънчево време, но в низините и котловините ще има условия за сутрешни мъгли.

