20 февруари - светци, знаци и повели за идващата пролет

20 февруари заема особено място в църковно-народния календар - ден, в който православната църква почита светци, а народната традиция разчита знаците на природата и поставя граница между зимата и очакването на пролетта. Освен паметта на Св. Лъв, епископ на Катания, Св. Агатон, папа Римски, и Св. свщмчк Садок с мъчениците, денят е наситен със стари поверия, забрани и обичаи, свързани с труда, думите и надеждата за берекет.

Народните вярвания - ден за знаци, мярка и милост

В народния календар 20 февруари се възприема като предвестник на пролетта. Хората от стари времена наблюдавали внимателно небето и вятъра, защото според тях времето в този ден показва какво предстои. Ако денят е ясен и слънчев, очаква се ранна и топла пролет. Ако небето е покрито с облаци и духа силен вятър, се вярва, че студът ще се задържи, а март ще бъде суров.

Мъглата на този ден се приема като знак за дъждовна пролет. Виещият вятър вещае още седмици със студ и слани. А ако първите птици вече са се появили, хората вярвали, че зимата си отива и топлите дни не са далеч. Така природата се превръща в календар и предсказател.

С този ден започва и постепенното въздържание в храната. В някои краища на страната хората намаляват месните и млечните ястия, подготвяйки се за предстоящите пости. Смятало се, че който покаже милост - нахрани гладен, помогне на нуждаещ се или даде зърно на животните - ще има берекет през цялата година. Милосърдието на 20 февруари се връща стократно.

Какво не бива да се прави според църковно-народния календар

Денят носи и редица забрани. Според народните представи не трябва да се започват нови и големи начинания. Смятало се, че започнатото на 20 февруари трудно ще се увенчае с успех. Не е желателно и да се дават обещания, защото ще бъде трудно да се изпълнят.

Караници, клюки и тежки думи са строго осъждани. Вярвало се, че скандалите, особено между роднини, носят дълготрайна беда. Ругатните и лъжата се смятат за особено тежки прегрешения в този ден. Църковната традиция също призовава към смирение, отказ от завист, алчност и отмъщение.

Не се одобрява и бездействието. Старите хора казвали, че който прекара деня в леност, ще бъде ленив и без късмет през цялата година. Затова макар да не се започват нови дела, е добре да се свърши нещо полезно - да се подреди домът, да се помогне на близък или да се извърши добро.

Светците на деня в църковната памет

Православната църква почита на този ден Св. Лъв, епископ на Катания, живял през VIII век. Той се прославил като ревностен защитник на вярата, милосърден пастир и чудотворец. Според преданието изобличил магьосника Хелиодор, като чрез молитва го довел в храма, където злото било поразено. Св. Лъв останал в паметта на вярващите като покровител и застъпник.

Почита се и Св. Агатон, папа Римски, живял през VII век. Известен със смирението и милосърдието си, той организирал молитви по време на тежка чума и според преданията изцелявал болни. В църковната история остава като духовник, който укрепвал вярата и търсел мир в трудни времена.

Заедно с тях се почита и паметта на Св. свщмчк Садок, епископ Персийски, и 128 мъченици, пострадали за християнската вяра.

Така 20 февруари в църковно-народния календар съчетава паметта на светците с живата традиция на народа - ден за знаци от небето, за мярка в думите, за труд без леност и за милост, която носи плод през цялата година.

