Решаващ ден за БНТ. СЕМ избира нов генерален директор

Съветът за електронни медии се събира днес в 11 часа, за да избере генерален директор на Българската национална телевизия. Във финалната надпревара участват четирима кандидати, сред които и настоящият ръководител Емил Кошлуков. Изборът идва след процедура, белязана от остри реплики и спор за легитимността й. При липса на необходимите три гласа са възможни последователни нови заседания през половин час.

Документи за участие подадоха петима - Емил Кошлуков, Свилена Димитрова, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Вчера регулаторът проведе изслушванията на претендентите, но Сашо Йовков не се яви. По правилата на СЕМ това се счита за отказ от участие в процедурата.

Съгласно регламента кандидатът трябва да получи минимум три гласа от членовете на съвета. Ако никой не събере необходимото мнозинство, 30 минути по-късно се насрочва ново заседание. При повторен неуспех се предвижда трето гласуване, също след половин час.

Настоящият генерален директор заема поста след неуспешната процедура през 2022 г., когато не беше избран нов ръководител и последва съдебна сага, продължаваща вече четвърта година. Съгласно Закона за радиото и телевизията Кошлуков остава начело до избирането на негов наследник. Новата процедура беше обявена от СЕМ на 15 юли миналата година.

По време на изслушването Кошлуков определи настоящата процедура като опорочена и нелегитимна заради висящи съдебни производства. Той подчерта, че участва от уважение към институцията и към колегите си в обществената телевизия.

Председателят на СЕМ Симона Велева заяви, че изборът се провежда при условия на стабилитет и законосъобразност. Кандидатите представиха визии за развитието на БНТ и отговаряха на въпроси на членовете на съвета. Днешното гласуване ще покаже дали регулаторът ще излъчи нов ръководител или процедурата ще влезе в нов етап на напрежение.

