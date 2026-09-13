Решаващ ден за БНТ. СЕМ избира нов генерален директор
Четирима кандидати в надпревара, напрежение след обвинения в нелегитимност
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Четирима кандидати в надпревара, напрежение след обвинения в нелегитимност
След съдебни спорове СЕМ дава старт на изслушванията
Ще направи фокусирано наблюдение на 14 обществени и на 13 търговски доставчика
София. Депутатите избраха Иво Атанасов за член на Съвета за електронни медии на мястото на София Владимирова, чийто мандат изтече. Другата кандидатура...