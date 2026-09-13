Убиха го с камъни по време на литургия: Историята на свети Автоном
Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
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Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
На почит днес са конете
Народните вярвания са доста на този ден
На този ден православните християни почитат двама духовници, оставили ярка следа в историята на вярата
Направеното добро ще ви спаси от извършените грешки
Не се оплаквайте и стойте твърди във вярата
Това са Светите седем отроки от Ефес
Историите за непоколебима вяра преливат в поверия за дъжд, вятър и идващата есен
На 23 юли почитаме светите мъченици Трофим и Теофил, а народните поверия предупреждават за огън и лошо време
Вярва се, че чистите дрехи и къпането на този ден пазят от болести през годината
Църквата почита свети Иакинт и свети Анатолий, а народните вярвания предупреждават за пари назаем, засаждане и прибързани решения
Празникът събира египетско предание, чудеса край Мануфин и български обичаи срещу болести, кавги и лоша енергия
На 7 юни се споменават още свещеномъченик Теодот Анкирски, мъченица Валерия и Третото намиране на главата на свети Йоан Кръстител
Православният календар отбелязва свой важен светец, а старите вярвания предупреждават за гняв, заеми и лоши думи
Старите обичаи пазят дома от раздор
На 21 май почитаме светите Константин и Елена
Ако чайките крещят, времето ще е хубаво
Вярващите почитат свети апостол Андроник, Баташките мъченици и свети Николай Софийски
История на вяра и саможертва, съчетана с вярвания за здраве и семейство
29 април идва със строги забрани, молитви за изцеление и древни предупреждения