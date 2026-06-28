Молитва за изцеление бележи 28 юни. Копривата носи старата сила на лятото

На 28 юни православният календар отбелязва Пренасяне на мощите на светите мъченици, безсребреници и чудотворци Кир и Йоан. Денят събира църковната памет за светци лечители, почитани за чудеса и изцеления, и народната традиция, която свързва датата с Копривен пост, бране на коприва и предпазване на дома от зло. 28 юни е и последният ден от Петровия пост преди празника на светите апостоли Петър и Павел на 29 юни.

Светците, които лекуват без заплащане

Кир и Йоан са наричани безсребреници, защото според църковното предание са помагали и лекували без да търсят отплата. Те пострадали за Христовата вяра през 311 г., а паметта им се чества на 31 януари и на 28 юни. В православната традиция имената им остават свързани със сила за изцеление, милост към болните и отказ от корист там, където човек търси помощ.

Историята на 28 юни отвежда към Египет и към времето след мъченическата им смърт. Според житието мощите на светите Кир и Йоан били пренесени от Конопа, близо до Александрия, в селището Мануфин. Това място било смятано за страшно, защото преди това там имало езически храм и според преданието хората го свързвали със зли сили.

От страх към светилище

Патриарх Теофил Александрийски искал да очисти Мануфин от езическото наследство, но не успял да изпълни намерението си. Делото било продължено от неговия наследник, свети патриарх Кирил Александрийски. В житието се разказва, че ангел Господен му се явил във видение и му заповядал да пренесе там честните мощи на мъчениците Кир и Йоан.

Свети Кирил изпълнил повелята, пренесъл мощите и построил църква в чест на светците. Оттогава мястото, което преди носело страх, започнало да се почита като пространство на молитва и изцеление. Според преданието по молитвите на Кир и Йоан там ставали много чудеса и болни получавали помощ.

Тъкмо тук църковната памет естествено преминава към народното усещане за деня. Ако в храма 28 юни е свързан с мощи, молитва и изцеление, в дома и в полето същата дата се запомня със силата на копривата - пареща, лечебна, пазеща и неудобна за злото.

Копривеният пост и силата на билката

В народния календар денят е познат като Копривен пост. В миналото се е смятало, че точно тогава копривата трябва да се бере, защото по-късно губи част от лечебната си сила. Старото поверие казва, че ако се събира с голи ръце, ставите ще болят по-малко, а тялото ще бъде по-здраво.

Копривата отдавна присъства в народната медицина. От нея се приготвяли настойки, отвари и ястия, а на този ден им се приписвала особена сила. Вярвало се е, че отвара, направена на Копривен пост, може да помага срещу болести, да възстановява силите и да носи дълголетие.

Защитата на дома

Народната вяра не спирала само до лечението. На копривата се приписвала и защитна сила - срещу уроки, лоши очи и зли духове. Снопове коприва се окачвали до входната врата, за да пазят прага, а метла от коприва се използвала при почистване, за да се „измете“ всичко лошо от къщата.

Затова и трапезата на този ден имала значение. Вярвало се е, че който опита ястие с коприва на Копривен пост, ще бъде пощаден от болести. Така билката се превръща в мост между тялото и дома - едновременно храна, лек и знак за закрила.

Какво не се прави на 28 юни

Според народните забрани на този ден не бива да се започват ремонти и тежко почистване, защото това можело да доведе до проблеми в дома. Не се препоръчвало да се изплащат дългове и да се сключват сделки, за да не последват парични загуби. Особено се избягвали кавги с роднини и със съпруга или съпругата, защото се вярвало, че раздорът може да се проточи дълго.

Тези забрани носят типичната логика на народния календар - денят не е само дата, а предупреждение как човек да пази дома, думите и отношенията си. След седмици на пост и точно преди Петровден традицията сякаш настоява за по-малко шум, по-малко риск и повече внимание към мира в семейството.

На прага на Петровден

28 юни през 2026 г. идва като последен ден от Петровия пост, който тази година е посочен в постните календари от 8 до 28 юни. На следващия ден Църквата почита светите първовърховни апостоли Петър и Павел - един от големите летни празници в православния календар. Това прави 28 юни ден на завършване, в който постът вече стига до своя край, но празничната радост още не е настъпила напълно.

Именно в това междинно време църковната и народната линия се срещат най-ясно. От едната страна са светите Кир и Йоан - лечители, безсребреници и чудотворци. От другата е копривата - скромна, пареща и силна билка, която народът превръща в знак за здраве и защита. Денят напомня, че в стария календар вярата и всекидневният живот рядко вървят отделно: молитвата пази душата, а обичаят пази прага.

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