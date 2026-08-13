Известен герой от подземния свят поведе борба за справедливост

Бившият съпруг на фолк певицата Софи Маринова Тодор Давидов – Гринго, поведе протеста в ромската махала на Айтос, съобщават днес читатели на Флагман.

Той бе сред 50-ината демонстранти, които се събраха тази вечер в квартал Странджа.

Демонстрантите настояват за по-добри пътища и подобряване на битовите условия на живот в района. Те се възмущават, че последната автобусна спирка се намира на цели 500 метра от квартала.

Протестиращите смятат, че заслужават далеч по-добри комунални услуги и значително по-удобен достъп до градския транспорт.