Топ синоптик обяви захлаждане, но и нова гореща вълна. Една добра новина и за Дунав

Синоптикът Петър Янков съобщи в ефира на "България сутрин", че топлото време у нас ще продължи, но днес температурите в страната ще се понижат около 5 градуса. Максималните ще бъдат около 35 градуса.

Валежите днес преди обяд са главно в Североизточна България и по поречието на Дунав. Следобед ще превали в планините от Западна България, стана ясно от прогнозата на Янков за Bulgaria ON AIR.

През следващите дни тези температури ще се задържат. Събота и неделя ни очаква хубаво време.

Температурите ще бъдат между 30 и 36 градуса, в столицата през почивните дни максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, уточни Янков.

Много топло през уикенда ще бъде в Белград и Париж, като във френската столица градусите ще достигнат 40.

През уикенда условията за вълнение в морето ще се повиши по Черноморието ни, вълните ще бъдат с височина 2,5-3 метра. Морето ще бъде бурно. От неделя вълнението започва да отслабва.

Има условия за мъртво вълнение. Температурите на водата ще бъдат 25-26 градуса.

Янков отбеляза, че по планините ще бъде ветровито, по-високи ще бъдат температурите в неделя.

През следващата седмица валежи ще повишат нивото на река Дунав, успокои Янков.

31-36 градуса ще бъдат температурите в началото на новата седмица, вторник ще има слаби превалявания в северните райони на страната.

През втората половина на седмицата Балканите ще бъдат най-топлото място в Европа, заедно с Централна Европа - с температури до 40 градуса.

Очаква се чувствително захлаждане на времето да има следващия уикенд - с между 27 и 31 градуса максимални температури.

Захлаждането ще бъдат кратко, след което идва нова вълна горещо време. В България отново се очакват температури около 39-40 градуса в южните райони, подчерта Янков.

Синоптикът каза, че август ще бъде рекордьор по брой дни с горещо време - температури над 33 градуса.

"Дори пластмасови шишета могат да предизвикат пречупване на светлината и запалване на сухи треви", предупреди Янков и добави, че валежите ще бъдат слаби.

Вероятността от пожари на Балканите е повишена.