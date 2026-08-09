Жегите продължават, но синоптик каза кога времето се обръща

След горещата вълна от изминалите дни, днес в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Югозападна и Централна Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Температурите ще се движат в диапазона 30-35 градуса.

А според синоптиците сме далеч от температурните рекорди, които за нашите географски ширини биха били над 40 градуса.

В следващите 7-8 дни такива стойности не се очакват, сочат още експертите.

"Винаги най-високите температури са в Дунавската равнина, по поречието на реката, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони", каза синоптикът Анастасия Кирилова, цитирана от Bulgaria ON AIR.

"Винаги, във всеки месец, е възможно да има дни с големи амплитуди - през лятото може да се случи разликата в температурите през деня и през нощта да е около 15 градуса. След това, дори при единично по-хладно нахлуване, минималните температури падат. А в момента има по-продължителен период с температури над нормата. Това значи, че и минималните, и максималните температури ще са високи по-дълго време. Това е нещо напълно нормално", допълни тя.

"Вероятност за захлаждане има след 17-18 август, когато ще има и промяна в атмосферните обстановки - с облачност, с превалявания и нахлуване на влажен въздух", подчерта синоптикът.