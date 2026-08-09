Кафе, вода и таратор удариха тавана, заведенията пак се оправдават

Цените в българските заведения вече се превръщат в сериозен риск за туризма, а най-силният удар идва при най-обикновените неща - кафе, вода и храна. Председателят на Българската асоциация по устойчив туризъм Димитър Попов предупреди пред бТВ, че поскъпването у нас много често е почти двойно спрямо това в Гърция и вече кара дългогодишни гости да се отказват от България.

Срещу тези критики председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов защити ресторантьорите с аргумента, че по Черноморието има цени за всеки джоб и никой не е длъжен да поръчва таратор за 10 евро. Спорът обаче вече не е за една скъпа касова бележка, а дали собствениците на заведения не прекалиха с цените до степен да прогонят клиентите.

Таратор за 10 евро и обяснението "има и по-евтин"

Алибегов отхвърли твърденията, че Българското Черноморие като цяло е станало прекалено скъпо. Той даде за пример нашумелия таратор за 10 евро, който според него се предлага в заведение в петзвезден хотел и очевидно има клиенти, след като вечер без резервация трудно се намира място, а хотелът е пълен през юли и август.

"Пет метра вляво има таратор за 3,50, за 2,50, има и за 4 евро. За всеки вкус. Можете да избирате къде да седнете", заяви председателят на Българската асоциация на заведенията.

Той посочи, че подобни ценови разлики съществуват и в Италия, Гърция и Испания и обвини противници на еврото, че използват отделни касови бележки, за да внушават масово поскъпване.

Според Алибегов от хилядите заведения по Черноморието в интернет се въртят едва 50-60 касови бележки и от тях се създава картина за целия сектор.

Туристите гледат сметката, не оправданията

Димитър Попов обаче очерта далеч по-тревожна картина. По думите му цените се увеличават и в Гърция, но темпът там е значително по-нисък. "Основният проблем е, че цените в Гърция също се повишиха. Но темпът в България много често едва ли не е двойно по-висок. И най-вече за прости неща - кафе, вода", заяви той.

Като пример Попов посочи гръцката салата, която от 7-8 евро е поскъпнала до около 10 евро. Това е увеличение, което туристът може да компенсира, като просто посещава таверна по-рядко. При България проблемът според него е натрупването на по-високи цени в много различни услуги едновременно.

15 години в Банско, а догодина - Австрия

Попов разказа за туристи и скиори, които в продължение на 15 години са посещавали Банско и са отсядали в един и същи хотел, но тази година са решили да се откажат. "Айде, стига толкова, догодина - Австрия", цитира той решението им.

Причината не е само една сметка в ресторанта. Натрупват се цената на храната, лифт картите и заведенията по пистите. "В Италия е по-евтино. И в италиански ски курорт е по-евтино, отколкото да ядеш в ресторант в Банско", заяви Попов.

Това вече е директен предупредителен сигнал към собствениците на заведения - когато клиентът открие по-добро съотношение между цена и услуга в Алпите, проблемът трудно може да бъде обяснен само със злобни публикации в интернет или с противниците на еврото.

Скъпата кръчма не е единственият проблем

Попов признава, че българският туризъм губи конкурентоспособност и по други линии. В Гърция туристът според него получава по-голяма предвидимост при паркирането и използването на плажа. "Като почнем да си мерим свободната плажна ивица и паркоместата с Гърция, тогава ще кажем да гледаме кръчмите и колко струва тараторът", коментира той.

Алибегов твърди, че летният сезон върви приблизително на нивата от миналата година и на отделни места дори има лек ръст. Попов обаче предупреждава, че силният скок на цените не е ограничен само до морските курорти, а се вижда и в София и няма как да остане без последствия за потребителското поведение.