Малко селце предизвиква туристически бум заради уникален феномен

В испанското село Авеляноса де Муньо живеят едва десетина души, няма магазини и ресторанти, а единственият бар не е отварял от години. На 12 август обаче това почти забравено място може да се превърне в една от най-търсените точки на планетата. Селото се намира точно в ивицата на пълното слънчево затъмнение, съобщава Би Би Си. Потомци на местни семейства и любители на астрономията от няколко континента вече се готвят да пристигнат за необикновената нощ.

Село, в което хлябът идва веднъж седмично

През повечето дни тишината в Авеляноса де Муньо изглежда почти абсолютна. Малкото село се намира в северната испанска провинция Бургос, сред пшенични ниви, слънчогледи, ниски хълмове и лозя.

Тук няма магазин, в който човек да купи най-необходимото, нито ресторант, който да привлече случайни посетители. Барът е затворен от години, а старата винарска изба едва ли някога отново ще приема клиенти.

Селото обаче не е напълно мъртво. Големи дърводелски пчели бръмчат над изгорелите от слънцето лавандулови храсти, лястовици прелитат между каменните покриви, а в далечината понякога се чува самотен трактор.

Веднъж седмично спокойствието се нарушава от бял микробус на пекарна от съседно населено място. Той преминава по тесните улици и носи хляб на последните постоянни жители.

Точно тази тишина и почти пълната липса на изкуствено осветление сега превръщат Авеляноса де Муньо в идеално място за наблюдение на едно от най-зрелищните небесни явления на десетилетието. Според Би Би Си селото има едва около десет постоянни жители, макар целият едноименен общински район да включва и още няколко малки селища.

Слънцето ще изчезне за близо две минути

На 12 август 2026 г. сянката на Луната ще премине през Гренландия, Исландия, Атлантическия океан и Испания. Само хората, намиращи се в тясната ивица на пълното затъмнение, ще видят как Луната закрива напълно Слънцето. В останалата част от Европа явлението ще бъде частично.

Това ще бъде първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Испания от 1912 г. Провинция Бургос се намира на едно от най-подходящите места за наблюдение заради ниското светлинно замърсяване, открития хоризонт и положението си в ивицата на пълния мрак.

В Авеляноса де Муньо затъмнението ще започне около 19:34 ч. местно време. Пълната фаза ще настъпи малко преди 20:29 ч. и ще продължи приблизително минута и 45 секунди. В кулминацията Слънцето ще бъде ниско над западния хоризонт - само на около 8 градуса.

Именно това положение прави гледката толкова необикновена. Денят ще започне да угасва, после за кратко ще настъпи почти пълен мрак, а след връщането на слънчевата светлина ще дойде и естественият вечерен залез.

„Все едно да преживееш два залеза за няколко минути“, обяснява физикът от Мадрид Мария Тереза Лопес Санчес, цитирана от Би Би Си.

А небесният спектакъл няма да приключи с връщането на светлината. След падането на нощта ще могат да се наблюдават и Персеидите - един от най-популярните метеорни потоци през годината. Съвпадението превръща 12 август в изключителен ден за любителите на астрономията.

Качете се до пещерата, оттам се вижда всичко

Най-възрастните жители на селото приемат необичайното внимание с любопитство. Сред тях е 89-годишната Сара Алварес Родригес, родена в Авеляноса де Муньо през 1937 г., която никога не е напускала родното си място.

Тя има прост съвет към всички, които ще пристигнат за затъмнението:

„Качете се до пещерата. Оттам можете да видите абсолютно всичко.“

Сара помни времена, когато селото било изпълнено с живот. През 50-те години на миналия век тук живеели около 200 души, работели няколко магазина, а местни търговци разнасяли риба с велосипеди до съседните селища.

73-годишният Раул Гранде Ревиля, който е израснал в селото, но като дете се преместил в Мадрид, си спомня и местния пощальон. Той обикалял с магаре, което познавало маршрута толкова добре, че само спирало пред всяка къща и пощенска станция.

Поколения наред местните хора се издържали със земеделие, лозя, зеленчукови градини и животновъдство. Механизацията обаче постепенно намалила нуждата от работници и младите започнали да заминават за Мадрид, Билбао, Барселона и други големи градове.

Днес по околните хълмове има повече кози, отколкото постоянни жители. Само няколко фермери продължават да обработват земята сред огромните ниви и слънчогледови насаждения.

Затъмнението връща цели семейства у дома

На 12 август селото отново ще се изпълни с гласове. Много бивши жители ще се завърнат с децата и внуците си, за да наблюдават затъмнението от мястото, където са родени или са прекарвали детството си.

Раул Гранде ще пристигне със съпругата си, своя син, внуците, приятели и роднини. Брат му също ще доведе децата, внука и сестра си.

Само тяхното семейство ще увеличи населението на селото с около 20 души. Така за една вечер броят на хората в Авеляноса де Муньо може поне да се удвои.

Според Сара Алварес и други местни семейства ще посрещнат роднини и приятели. Очакват се посетители не само от различни части на Испания, но и от Великобритания, Франция и Венецуела.

Професорът по география в Университета на Сантяго де Компостела Лукреция Лопес отбелязва, че събития като затъмнението помагат на хората да преоткрият местата, с които някога са били свързани.

За обезлюдените испански райони това е не просто туристическа възможност. Небесното явление връща поне за кратко хората към къщите на техните родители и прародители.

Хотелите са пълни, гости търсят легло по домовете

Интересът към затъмнението е толкова голям, че местата за настаняване в района са резервирани отдавна. Историческият хотел „Парадор де Лерма“, разположен в някогашния дворец на херцога на Лерма, е напълно запълнен за дните около явлението през 2026 г. В самата Авеляноса де Муньо няма хотелски легла.

Според Алберто Боске Коельо от регионалния туристически съвет на Кастилия и Леон подобна е ситуацията в голяма част от областта.

„Почти всички места за настаняване бяха резервирани много предварително. Любителите на затъмненията не търсеха най-известното място, а това с най-добри условия за наблюдение“, обясни той.

Раул Гранде разказва за семейство от Калифорния, което планира да пристигне в Испания специално за затъмнението. За да не останат гостите в Мадрид и да пропуснат пълната фаза, той обикалял от врата на врата и търсел местни жители, готови да ги приемат в домовете си.

Така село без магазин, ресторант и работещ бар внезапно се оказва в центъра на световното внимание. За една вечер Авеляноса де Муньо ще получи обратно хората, които времето и големите градове са му отнели.

А когато Слънцето изчезне над златните ниви, мястото, в което обикновено се чува само бръмченето на пчелите и далечният трактор, ще бъде изпълнено с гласовете на семейства от няколко поколения.