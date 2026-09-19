Илин Димитров разкри как летният сезон ще бъде удължен

„ДълголЯтие“ отразява стремежа ни да разширим „крилата на сезона“ и да превърнем България в целогодишна дестинация. Разполагаме с всички ресурси“. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров при откриването на националната среща в Царево с участието на кметове от Южното Черноморие, областния управител на Бургас и представители на туристическия бранш.

Министър Димитров представи анализ на резултатите от активния сезон, който все още е в ход. За периода май – юли са отчетени над 11 милиона нощувки и над 3 милиона туристи. Приходите от нощувки отбелязват ръст от 13% спрямо същия период на миналата година. По данни от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) от началото на годината до средата на септември регистрациите на туристи в местата за настаняване са над 7,3 милиона.

“В България годишно идват над 4 милиона чужденци. Нашата цел е до края на мандата ни те да бъдат двойно повече, като запазим и интереса на нашите, български туристи”, каза министър Димитров.

Сред дискутираните теми по време на събитието бяха добрите практики и новите тенденции, предизвикателствата пред българския туризъм и перспективите за неговото бъдещо развитие.

Министър Димитров открои приоритетите в управленската програма като подобряване на свързаността, ефективна реклама, измерване на качеството и изсветляване на туристическия сектор. Той постави акцент върху пренасочването на повече ресурс от туризма обратно към инфраструктура, събития и популяризиране на регионите и техните забележителности.