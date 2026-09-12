Обявиха най-негостоприемните страни в света. Големи изненади

Пътуването в чужбина обикновено се свързва с нови впечатления и приятно прекарване. Но отношението на местните към чуждестранните гости понякога може да развали най-приятните впечатления от пътуването.

Списък с популярни туристически места, от които туристите се оплакват най-често бе публикувана в Daily Mail. Направен е от оплаквания на туристи от грубост, дистанцираност или необичайни правила за поведение.

Експертът Джо Хейз отбелязва, че в много случаи това, което туристите възприемат като неуважително, всъщност е просто културна особеност, за която гостите не са били готови.

Париж. Изданието нарича столицата на Франция една от най-проблемните области по отношение на гостоприемството. Джо Хейз смята Париж за "лидер в списъка" с градове, неблагоприятни към туристите, особено за тези, които не говорят френски.

В същото време експертът предупреждава, че такова отношение не е типично за цяла Франция, защото в други региони, туристите са посрещани много топло.

Италия. За британските туристи, които са свикнали да поддържат реда, да стоят на една или друга опашка, навикът на италианците да игнорират реда в опашките често е шок.

Изданието цитира оплакването на един от пътниците, който бил възмутен, че докато чакал атракцията, хората, които са дошли по-късно, са се пришили пред неговата група, а местните италианци са сметнали това за обичайно.

Германия. Въпреки репутацията си на страна, която цени реда, Германия също попадна в списъка. Един посетител на Берлин нарекъл пътуването си неуспешно заради поведението на служителите на туристически информационни центрове, гари и магазини, които не били любезни.

"Простите взаимодействия с германци на тези места в повечето случаи бяха съпроводени с значителна грубост," каза той.

Пътешественикът също спомена изненадани погледи, мълчания и отговори на немски, дори когато предварително се обясни, че не се знае езика.

Южна Корея. Що се отнася до Сеул, туристите се оплакваха от други прояви на местно поведение - бутане по улиците и в транспорта, кратко разстояние между хората и не винаги приятелски настроен персонал.

Един от туристите нарече местните "сурови" и отбеляза, че често се чувствал зле, защото реагирали твърде остро към него. В същото време той призна, че може да тълкува погрешно местния език на тялото и откровеността.

Ню Йорк. Негативната репутация на някои нюйоркчани сред туристите, както отбелязва Daily Mail, се дължи основно на студения начин на общуване. В социалните мрежи пътешествениците се чудят защо има толкова много груби хора в града.

В същото време авторът на материала отбелязва, че за жителите на метрополиса такова поведение може просто да е следствие от бързия ритъм на живот, а не съзнателно желание да обидят туриста.

Черна гора. Някои туристи се оплакват от прекаленото комерсиално поведение на черногорците в ежедневната комуникация.

Един от пътниците отбеляза, че понякога изглежда, че туристите се възприемат преди всичко като източник на доходи. Той също така разказа за ситуацията, когато келнер не му обърнал внимание на следващия ден, въпреки че ден преди това го е обслужил и е получил бакшиш, който обаче явно не го е удовлетворил.

Полша, Чехия и Унгария. Джо Хейз обяснява, че на пръв поглед тези страни са начело в списъка на най-малко гостоприемните, основно чрез историческите и културни особености на региона.

"Това, което хората във Великобритания, САЩ или Австралия биха нарекли 'студенина', е просто норма за много от тези народи," каза тя.

Според експерта, местните могат да се държат по същия начин дори с хора, които познават и обичат добре, затова туристите не трябва автоматично да възприемат сдържаността като лична враждебност.