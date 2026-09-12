Къде се отглежда най-скъпото растение в света и защо струва толкова много?

Едно от най-скъпите ядливи растения в света се отглежда не само в Япония, а и в Полша, близо до град Радом. Става дума за истинското уасаби, известно и като японски хрян, чиято цена достига над 400 долара за килограм. Растението е известно с характерния си остър вкус и с изключително трудните условия, при които се отглежда, пише Rynekzdrowia-pl.

Уасаби не пари езика като лютите чушки

Японският хрян е една от най-разпознаваемите подправки в азиатската кухня. Коренището му се настъргва и от него се приготвя зелена паста с интензивен пикантен вкус, която най-често се сервира със суши.

Усещането обаче е различно от това при лютите чушки. Уасабито не предизвиква същото продължително парене на езика, а остротата му се усеща силно в носа и синусите и обикновено отминава сравнително бързо.

Отглеждането му е изключително трудно

Растението е родом от Япония и има високи изисквания към средата. Нуждае се от много чиста вода, сравнително постоянна температура и подходяща влажност, което прави промишленото му отглеждане сложно и скъпо.

Според публикацията край Радом функционира рядка за континентална Европа плантация, където се отглежда сортът Дарума. Цялото растение е годно за консумация, като най-силен вкус има коренището, но листата и стъблата също притежават характерна пикантност.

Това в магазините често не е истинско уасаби

Голяма част от зелените пасти и прахове, продавани като уасаби в магазини и ресторанти, всъщност са заместители или смеси, които само наподобяват оригинала.

„Като цяло всички пасти или прахове, предлагани в магазините, имат малка прилика с истинското уасаби“, обяснява Агнешка Фирлей от семейната ферма Wasabi Farm Poland.

По думите й разликите започват още от вкуса и консистенцията. Дори цветът на прясно настърганото уасаби не е задължително яркозелен - той може да варира от тъмнозелен през светлозелен до жълтеникав.

Прясното растение е нискокалорично

Уасабито е растение с ниско съдържание на мазнини и сравнително малко калории. То съдържа хранителни фибри, витамин C и минерали, сред които калий, калций и магнезий.

Най-ценната част остава коренището, което се настъргва непосредствено преди консумация. Именно свежестта е една от причините истинското уасаби да бъде толкова различно от масово произвежданите заместители.

Шафранът остава в съвсем друга ценова категория

Сред най-скъпите продукти в света е и шафранът. При висок клас продукт цената може да достигне около 10-12 долара за грам, което означава приблизително 10 000-12 000 долара за килограм.

Причината е трудоемкото отглеждане и събиране - подправката се получава от близалцата на цветовете, които трябва да бъдат събирани и обработвани в огромни количества. При уасабито високата цена идва от други трудности - бавния растеж и изключително специфичните условия, необходими за отглеждането му.